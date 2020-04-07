شكرا لقرائتكم رئيس المقاولون: إتفقنا مع طاهر طاهر على رفض الانتقال للقطبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث المهندس محسن صالح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن حقيقة انتقال طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الى أحد قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك.

وقال محسن صالح في تصريحات تلفزيونية: "إتفقنا مع طاهر محمد طاهر على رفض الانتقال للأهلي أو الزمالك، فاللاعب يريد الاحتراف"

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وتابع: "طاهر خامة جيدة، أتمنى له تجربة احترافية جديدة بعد تجربته في فرنسا، واللاعب يجيد التحدث أكثر من لغة"

.وأوضح: "لم يتم التفاوض معنا من أي نادي لأنهم يعرفون توجه اللاعب والنادي ورغبته في للاحتراف خارج مصر"