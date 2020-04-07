شكرا لقرائتكم أحمد كشري: جدي كان طباخ الملك فاروق وهو أول من أدخل أكلة الكشري في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد كشري، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقا، عن سر تسميته بلقب كشري داخل الملاعب المصرية. وقال أحمد كشري في تصريحات تلفزيونية: "يقال أن جدي كان طباخ الملك فاروق وهو من أطلق أكلة الكشري في مصر لذلك تم تسميتي بذلك" وتابع: "أنا من تلك العائلة، ولكن لم يشتهر أحد وتم شهرة العائلة لأنني من دخلت ملاعب كرة القدم ولعبت في الأهلي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد كشري: جدي كان طباخ الملك فاروق وهو أول من أدخل أكلة الكشري في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.