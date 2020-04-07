شكرا لقرائتكم النجم الساحلي: الأزمة العالمية سبب تأخر دفع مستحقات كوليبالي للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث قيس عاشور، المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي، عن تقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية ضد النادي الساحلي بسبب عدم دفع الغرامة الموقعة على سليمان كوليبالي.

وقال قيس عاشور في تصريحات تليفزيونية : "الأزمة العالمية سبب تأخر دفع مستحقات كوليبالي للأهلي، وأحب أوضح أن هذا هو السبب"، تابع: "العلاقة طيبة بين الناديين ولكن هناك أزمة عالمية وهو سبب التأخير" .

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وقدم الأهلى شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نظيره النجم الساحلي التونسي بسبب مُماطلة الأخير في تسديد الدُفعة الأولى من غرامة الإيفواري سليماني كوليبالي الذي هرب من الأهلي في مايو 2017 واستقر به المطاف في النجم الساحلي من عدة أشهر، وحصل الأهلي على حكم من الفيفا بتغريم اللاعب مليون و400 ألف دولار بسبب الهروب من القلعة الحمراء ووافق النجم الساحلي فيما بعد بشكل رسمي ومن خلال عقد ثلاثي على تسديد هذه الغرامة للأهلي على عدة أقساط بحيث تكون قيمة الدُفعة الأولى 200 ألف دولار ، فيما يتم تسديد مبلغ مليون و200 ألف دولار المُتبقي على 3 دُفعات.