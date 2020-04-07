شكرا لقرائتكم وجيه أحمد : صرفنا 3 مليون و600 الف جنيه للحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن لجنة الحكام بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الخماسية بالاتحاد، قاموا بصرف جزء من مستحقات الحكام في الدوري الممتاز والدرجتين الثانية والثالثة.

وقال وجيه أحمد في تصريحات تلفزيونية: "صرفنا ٣ مليون و٦٠٠ الف جنيه للحكام وهناك دفعة اخري الأسبوع المقبل".

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وتابع: "نبذل جهد كبير لتحصيل حقوق الحكام ومن اجل النهوض بمستوى التحكيم في مصر"

وأوضح: "بعد مرور تلك الأزمة سيكون هناك دروات تدريبية مكثفة للحكام وخاصة لتقنية الفيديو"