شكرا لقرائتكم زكي عبد الفتاح: عصام الحضري بيعمل حاجات غير أخلاقية ودائما بيبص لنفسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأول الأسبق، الحارس الدولي عصام الحضري واصفاً ما يفعله بعدم الاحترافية والأخلاقية.

أضاف زكي عبد الفتاح خلال مداخلة تلفزيونية مع برناج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2 أن الحضري قرر اعتزال اللعب الدولي بين شوطي مباراة مصر وتشيلي.

وقال عبد الفتاح: "الحضري تصرفاته غير احترافية، اعتزل بين شوطين ماتش تشيلي، ساب المعركة وراح اعتزل، الحاجات اللي كان بيعملها غير أخلاقية ودائما بيبص لنفسه وبس".

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وتابع مدرب الحراس الشهير: "مفيش حارس أول في مصر كلهم حلوين محمد وأحمد الشناوي وأبوجبل".

وأوضح زكي عبد الفتاح أن أحمد الشناوي حارس عالمي ويستحق اللعب في برشلونة أو ريال مدريد وإمكاناته الفنية كبيرة للغاية.