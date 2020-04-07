شكرا لقرائتكم رئيس المقاولون: قرار تخفيض مرتبات الجهاز الفني واللاعبين لم يصدر من الإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محسن صلاح رئيس المقاولون العرب، أن مجلس إدارة النادي لم يصدر قرارًا رسميًا بتخفيض مرتبات اللاعبين والجهاز الفني 50% بسبب تعليق النشاط الرياضي.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "الحقيقة أننا لم نقرر ذلك وإنما الجهاز الفني واللاعبين بادرا باتخاذ القرار بسبب الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا".

وتابع: "أشكر اللاعبين والجهاز الفني على قرارهم الذي يؤكد أننا أسرة واحدة داخل المقاولون العرب".