بايرن ميونيخ يستأنف التدريبـات بتدابير احترازية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خاض لاعبو نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أمس الاثنين، حصتهم التدريبية الأولى منذ توقف المباريات بسبب فيروس كورونا المستجد، والتزموا خلالها بشروط التباعد الاجتماعي، وغياب الاحتكاك الجسدي، في خطوة وصفها قائد الفريق حارس المرمى، مانويل نوير، بأنها شعور غير مألوف.

ونشر الموقع الإلكتروني للنادي ووسائل إعلام ألمانية، تفاصيل الحصة التدريبية التي أجراها لاعبو بطل الدوري الألماني لكرة القدم، أمس الاثنين، في مقر التدريب التابع له «سابينير شتراسه».

وأبقى اللاعبون على مسافة 1,5م فاصلة بينهم في التمرين الجماعي الأول الذي يخوضونه منذ توقف منافسات البوندسليجا في 13 مارس/ آذار الماضي بسبب تفشي وباء «كوفيد-19». واكتفى النادي في الفترة الماضية بخوض تمارين افتراضية عن بعد عبر تقنية الفيديو.

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وقال نوير بعد الحصة التدريبية التي أقيمت من دون حضور المشجعين: لقد كان شعوراً غير مألوف أن نخوض التدريب بمجموعات صغيرة، لكن رؤية الشبان شخصياً من جديد كانت أمراً لطيفاً.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن اللاعبين ال21 وصلوا إلى مقر التدريب في أوقات مختلفة، ولم يتبادلوا المصافحة، أو العناق، أو أي احتكاك جسدي مباشر، قبل أن يتم توزيعهم من قبل الجهاز الفني على خمس مجموعات تضم كل منها خمسة لاعبين، على الأكثر.

وحافظ اللاعبون في غرف تبديل الملابس على مسافة فاصلة بلغت أربعة أمتار. أما على المستطيل الأخضر، فأبقوا أيضاً مسافة آمنة، وتفادوا أي احتكاك جسدي مباشر، أو محاولة انتزاع الكرة من بعضهم بعضاً.

وبعد نهاية الحصة، طلب من اللاعبين الاستحمام في منازلهم التي عادوا إليها حاملين وجبات غذائية مخصصة لهم وفرها النادي.