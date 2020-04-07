الألعاب الفردية في الشارقة تعمل عن بُعد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة اجتماعها الدوري عن بُعد، عن طريق (فيديو كونفرنس)، ترأسه المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، وأعضاء الإدارة عبدالرحمن المليحي، حميد شامس، ناصر بن عاشور، أيوب لشكري وعلي حسن البلوشي مدير الإدارة.

بدأ الاجتماع باستعراض النتائج المميزة التي حققتها فرق الألعاب الفردية في نصف الموسم بعد تعليق النشاط الرياضي مؤخراً بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي جمعته فيه 19 بطولة محلية وتوجت بما يقارب ال 600 ميدالية ملونة، منها 111 ميدالية دولية، مقارنة مع ما حققته الألعاب الفردية الموسم الماضي عندما حصلت على 608 ميداليات ونالت 15 بطولة، في إنجاز جديد يضاف لإنجازات ألعاب الملك.

وناقش الاجتماع الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها في الإدارة وتوجه بالشكر لكافة الموظفين على تفهمهم وتجاوبهم السريع مع الإدارة والتي شملت تعقيم جميع المرافق من صالات ومبنى الإدارة والحافلات وسكن العمال كما استعرض المجتمعون الهيكل التنظيمي لإدارة الألعاب الفردية والذي تمت مناقشته ومراجعته.

وناقش الاجتماع الدليل الاسترشادي، الذي أطلقته دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة الخاص بآلية العمل عن بعد للموظفين، كما اطلع على خطة عمل مشرفي الألعاب والأجهزة الفنية ومتابعتهم للاعبين وتلبية احتياجاتهم لمواصلة تدريباتهم المنزلية بصورة منتظمة وفق البرامج والخطط التدريبية المعدة للحفاظ على لياقتهم، مشيداً بما قدمته الأجهزة الإدارية والمشرفون في الفترة الماضية، والذي كان له الأثر الإيجابي والمردود الكبير في النتائج التي تحققت.