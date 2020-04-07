«مسافي» يستغني عن الأجانب والمقيمين قبل انتهاء عقودهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: على البيتي

استغنت إدارة نادي مسافي، عن الثنائي الأجنبي، والمقيمين، إلى جانب مدربي المراحل السنية الأجانب، وأكد سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس الإدارة استمرار المدرب جمال الحساني المدير الفني للفريق الأول حتى نهاية عقده. وقال إن ناديه اتخذ هذه الخطوة على الرغم من أن عقود اللاعبين مستمرة حتى نهاية الموسم بسبب الظرف الراهن.

وقال: بالتأكيد هذه الخطوة مرتبطة بما يحدث في العالم من حولنا وتأثير فيروس كورونا، بالنسبة لنا الموسم انتهى. صحيح أن الاتحاد لم يتخذ قراراً بعد بخصوص مصير دوري الهواة، غير أن «مسافي» لا ناقة له ولا جمل، فهو ليس منافساً على الصعود، وفي حال تقرر إكمال الدوري، سنعتمد على اللاعبين المواطنين فقط.

وأضاف: سلمنا اللاعبين، ومن أنهينا عقودهم مستحقاتهم المالية، وهم موجودون في النادي في مساكنهم، ومتى تتحسن الأوضاع يمكنهم العودة إلى بلادهم. وأفاد أن ناديه لن يمانع منحهم بقية مستحقاتهم، حيث تنتهي عقودهم يوم 18 إبريل الجاري، وقال: لكن هذا يعتمد على اتحاد الكرة في حال سلمنا الإعانة الشهرية سندفع لهم، وإذا لم يفعل سنعتذر منهم.

وعن وضع الفريق في الموسم المقبل قال: ننتظر الاتحاد، فإذا استمرت الإعانة الشهرية سنستمر بالمقابل في المنافسة، وإذا توقفت ليس أمامنا خيار سوى الانسحاب.