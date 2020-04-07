شكرا لقرائتكم خبر عن بوروندي تقرر مواصلة منافسات كرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر الاتحاد البوروندي لكرة القدم مواصلة منافسات دوريي الدرجتين الأولى، والثانية، بعد اجتماع طارئ لجمعيته العمومية، برغم تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا . وأتى الاجتماع الذي حضره وزير الصحة العامة، ثاديه نديكومانا، لبحث مصير البطولة المحلية بعد إعلان البلاد تسجيل ثلاث إصابات ب(كوفيد-19). وبذلك، تنضم بوروندي إلى بيلاروسيا وطاجيكستان بمواصلة منافسات اللعبة عالمياً.

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