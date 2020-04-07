جناح ستوك سيتي يدافع عن درس «التاريخ»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح



دافع جيمس ماكلين لاعب منتخب جمهورية أيرلندا جناح نادي ستوك سيتي الإنجليزي عن نفسه بعد شريط الفيديو المثير للجدل الذي نشره على حسابه في إنستجرام وهو يرتدي قناع رأس أسود «رمز الصراع في شمال أيرلندا» على هامش شرح درس في تاريخ أيرلندا لأطفاله مرفق بعبارة «درس المدرسة اليوم - التاريخ» وعدد من الإيموجي الساخر.

وقال ماكلين في مقابلة مع سكاي سبورتس إن شريط الفيديو كان مزحة بريئة هدفها إضحاك متابعيه لكنه عوقب بخصم أجر أسبوعين من قبل ناديه، كما وافق على شطب حسابه في إنستجرام بعد تحقيق أجراه النادي معه الشهر الماضي.

وقال ماكلين في بيان رسمي: «لم أتعمد مطلقاً توجيه إهانة لأحد عندما نشرت الفيديو لكنني أدركت الآن حجم الضرر، لو قلت إنني لست نادماً على شيء سأكون كاذباً بيد أني أتعرض للكثير من انتقادات المتابعين ولا يحق لي الرد بمزحة؟».

وكشف باتريك شقيق اللاعب عن تعرضه لسيل من التهديدات في مواقع التواصل بعد الفيديو وكان ماكلين أثار جدلاً في الماضي بعد رفضه ارتداء الزهرة الحمراء التي تحتفي بجنود بريطانيا، ولد ماكلين في ديري التي قتل منها 6 أشخاص في يوم الأحد الدامي عام 1972 وعلق على رفضه ارتداء الرمز: «مستعد لارتدائها إن كانت تخص الحربين العالميتين فقط».