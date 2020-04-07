شكرا لقرائتكم خبر عن جاسبار: أشعر بالملل وأشتاق للكرة والمباريات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أكد الإسباني جاسبار بانديرو لاعب الوحدة اشتياقه إلى كرة القدم وأجواء المباريات والجماهير، التي توقفت بسبب وباء كورونا، مشيراً إلى أنه بدأ العيش في العاصمة أبوظبي في يناير/كانون الثاني الماضي عقب التعاقد معه من إدارة النادي واستطاع في فترة وجيزة التأقلم على الحياة الجديدة ولكن الأمور تبدلت سريعاً، وأصبح الجلوس في البيوت هو الغالب.
وقال: «أسكن قريباً من نادي الوحدة، ويجاورني بعض الأصدقاء من لاعبي الفريق وهم، لوكاس، بيدرو، مانويلي، شانغ ريم، لي ميونغ، نتعامل جميعنا بشكل جيد مع الحجر المنزلي والإشتراطات الصحية، نجتمع في بعض الأحيان لأداء بعض التدريبات اليومية ».
وأضاف: «الجهاز الفني والإداري للوحدة، يساعدنا بشكل كبير لتجاوز هذه الفترة، ممتن للدعم والاهتمام من جانب النادي».
وأوضح محترف الوحدة أن الظروف الراهنة غيّرت شكل الحياة وأجبرتنا بالبقاء في بيوتنا، وقال: «لن أخفي شعوري بالملل وعدم ممارسة كرة القدم بشكلها الطبيعي، ولكن يجب علينا احترام القوانين ».
وكشف عن حياته اليومية قائلاً: «أقضي يومي بتصفح الإنترنت وسماع الموسيقى، ومشاهدة الأفلام، وأحرص على التواصل مع العائلة والأصدقاء، ومتابعة الاخبار بشكل يومي عن بلدي إسبانيا ومعرفة المستجدات في منطقتي».
وينصح جاسبار الجميع بالبقاء في المنزل وعدم مغادرته إلا للضرورة، بالاهتمام جيداً بالتغذية السليمة، وممارسة بعض التمارين في المنزل.
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