خالد بطي: أستعين بمدرب خاص وأؤيد تخفيض الرواتب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

لم يشارك خالد بطي لاعب خط وسط الظفرة، مع فريقه في آخر مباراتين في دوري الخليج العربي، ومباراة نصف نهائي كأس رئيس الدولة، بسبب الإصابة، قبل توقف النشاط بسبب وباء «كورونا» الذي يهدد العالم أجمع، وفي الوقت الذي كان يسارع فيه الخطى للتأهيل من أجل العودة للملعب، جاء قرار توقف الدوري.

ويرى خالد بطي أن الأزمة الحالية فرضت واقعاً جميعاً على الجميع من ضمنهم لاعبي كرة القدم، وأن الوضع الحالي فرصة جيدة لمنح الأسرة وقتاً أكثر، من خلال المساهمة مع القيادة الرشيدة في مكافحة فيروس «كورونا» عبر الخطوات الكثيرة التي اتخذتها وجعلتنا في وضع أفضل مقارنة مع دول أخرى، وفي مقدمتها البقاء في المنازل لحماية الأسرة والمجتمع.

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وقال: «منذ بداية الأزمة وعقب توقف المنافسات، حرصت على الجلوس في البيت مع الأهل والأولاد التزاماً بالتوجيهات، وهي فرصة لدعم خطة محاربة الوباء، وتعويض الأسرة عن أوقات سابقة غبنا عنها كثيراً بسبب ضغط المباريات في الموسم، والآن كل الوقت موزع بين الجلوس مع الأسرة وممارسة التدريبات، والعودة إلى بعض الهوايات». وأضاف: «أتدرب بشكل يومي على فترتين، وهناك برنامج مع مدرب اللياقة بنادي الظفرة الذي يمدنا بتدريبات يومية لإجرائها في المنزل، وبحكم عودتي من الإصابة اتفقت مع مدرب خاص للإشراف على تدريباتي في المنزل».

وكشف لاعب الظفرة أنه استفاد جداً من هذه الفترة، مشيراً إلى أنه كثف من تدريباته وأصبح يتدرب على فترتين صباحية ومسائية، وبات قريباً من أسرته بصورة أكبر، بالإضافة إلى تنفيذ بعض البرامج الخاصة وممارسة بعض الهوايات التي قل الاهتمام بها مع ضغط المباريات وممارسة كرة القدم بشكل احترافي. ويتوقع بطي إلغاء المنافسات خاصة الدوري في حال استمرت الأزمة لوقت أطول، مع احتمال إقامة مباراة نهائي كأس رئيس الدولة بين الظفرة والعين في بداية الموسم المقبل، مبيناً أن إلغاء الدوري في الغالب سيتضرر منها أندية القمة خاصة شباب الأهلي المتصدر ولكن هذه الظروف أصابت العالم جميعاً بالضرر.

وعن قرار تخفيض رواتب اللاعبين، قال: «قرار طبيعي طالما القرار يصب في صالح الأندية والكرة الإماراتية بشكل عام، ويسهم في تجاوز الأزمة التي تمر بها كرة القدم بسبب فيروس «كورونا»، مؤكداً أن اللاعبين يدركون الوضع القائم الآن وأن تأثيره على كل مناحي الحياة، ولن يترددوا في تقديم ما يخدم الأندية والكرة الإماراتية.

وناشد لاعب الظفرة جميع أفراد المجتمع بمساعدة القيادة الرشيدة، بالالتزام بكافة التوجيهات التي اعتمدتها لتجاوز الأزمة والحد من الوباء وضمان سلامة الجميع، في مقدمتها التزام البيوت، بالإضافة إلى القيام بكل الاشتراطات الصحية كالتعقيم ولبس الكمامات وغيرها، كما دعا زملاءه اللاعبين إلى الاستمرار في ممارسة الرياضة والمحافظة على لياقتهم في كل الأحوال.