محمد العكبري: اكتشفت موهبتي في الطبخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

يرى محمد العكبري لاعب النصر أن الفترة الحالية التي ألزمت الجميع التواجد في المنزل فيها بعض الأمور الإيجابية، وأبرزها اكتشاف مواهب جديدة للبعض، وتنفيذ العديد من الأعمال المنزلية التي يفتقدها الكثير من الشباب، من بينها تحضير الطعام، وكذلك نظافة المنزل، وقال ضاحكاً: «خلقت الظروف الحالية وسواس النظافة لدى الكثيرين، وأنا منهم، لذا أعمل دائماً على تنظيف المنزل».

وكشف الكعبري في تصريحاته، أنه يواصل التدريب بشكل يومي داخل المنزل، بالتنسيق مع الجهاز الفني كبقية لاعبي الفريق من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أن المدة تتراوح ما بين 40 دقيقة إلى ساعة يومياً.

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وأكد لاعب نادي النصر أن هذه الفترة قرّبته كثيراً من الأهل، وكذلك متابعة المباريات القديمة للدوري الإسباني، خاصة فريق برشلونة، متمنياً أن تمر الفترة الحالية بسلام على الجميع، وأن تعود الحياة مجدداً إلى وضعها الطبيعي.

ولفت محمد العكبري إلى أنه لا يتوقع عودة مسابقة دوري الخليج العربي هذا الموسم، مؤكداً أن فكرة الإلغاء هي الأفضل من أجل الحفاظ على صحة الجميع في الوقت الحالي، وهي الأهم من أي مسابقة.

وبسؤاله عن شقيقه أحمد العكبري وحالته الصحية أكد أنه في تحسن مستمر.

وفي ختام تصريحاته، وجّه الكعبري رسالة إلى أفراد المجتمع بضرورة الانتباه جيداً للصحة العامة، وتنفيذ تعليمات الجهات المختصة من أجل الوقاية من فيروس كورونا، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.