شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة جوارديولا بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفيت والدة الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، متأثرة بإصابتها بفيروس «كورونا»، وكانت دولورز سالا كاريو «82» أصيبت بالمرض في الفترة الماضية، وأعلن نادي مانشستر سيتي الخبر، عبر تغريدة على حسابه في «تويتر»، ونعى والدة مدرب الفريق.

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