عادل صقر: عودة الدوري صعبة والإلغاء القرار الأنسب

أكد عادل صقر لاعب فريق خورفكان، أنه ملتزم بالبقاء في منزله، موضحاً أنه يقضي وقته مع أسرته، إلى جانب القراءة ومشاهدة التلفاز والتواصل مع الأصدقاء باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وقراءة القرآن وكتب السيرة والتفاسير والكتب الثقافية والروايات، كما أشار إلى أنه يخوض تدريبات يومية لمدة ساعتين على الأقل.

أوضح أنه يحاول استغلال هذه الفترة بأفضل صورة، وقال إن هناك الكثير من الأشياء التي تعلمها من خلال بقائه في منزله أهمها الشعور بقيمة الجلوس مع الأسرة وبمعاناة الآخرين؛ لأن هناك من لا يستطيع الخروج من منزله بسبب المرض وهو على هذه الحال لسنوات، فضلاً عن تخصيص وقت للتفكير والتأمل.

وقال: «أتدرب يومياً في المنزل لمدة لا تقل عن ساعتين، وبالطبع لا أعلم ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، ولا أعلم ما إذا كان الدوري سيعود أم لا، لكن هناك برنامج موضوع يجب أن نلتزم به وأن نستمر في التدريب عن بعد».

Advertisements

وأضاف: «تعودت على الخضوع لبرنامج إعداد دائماً، فبعد كل موسم وخلال فترات التوقف أتدرب داخل الصالة وعلى الشاطئ وأمارس الركض، وأشارك مع أصدقائي في مباريات يغلب عليها طابع الترفيه والتسلية، ولكن حالياً الظرف مختلف فلم يعد هناك مجال للذهاب إلى البحر أو مشاركة الأصدقاء.

عليّ أن أتدرب في المنزل وهذا ما أفعله، لديّ كل الأدوات المطلوبة من معدات تقوية العضلات، والحفاظ على اللياقة، ولديّ تقريباً صالة جيم متكاملة، إلى جانب المعدات الأخرى التي تستخدم في الملعب، وأستغل وجود حديقة في المنزل لممارسة الرياضية والركض، أعلم أن كل ما أقوم به قد لا يكون كافياً، ولا يغني عن التدريبات القوية والمباريات، ولكننا أمام واقع مختلف، وعلينا التعاطي معه». وأضاف: «لا أشعر بالضيق، فعلى الأقل أفعل أشياء لم أكن أفعلها منذ أكثر من 15عاماً، فأنا دائماً مشغول ومرتبط بالكرة، وخلال مشواري الطويل، إما أن أكون في الملعب أو في الطريق إليه أو في الصالة أو في معسكر، وأعتقد أن عشرات الرياضيين مثلي شغلتهم الرياضة والأندية والمنافسات، فهم يخرجون باكراً إلى العمل ومنه إلى النادي ويعودون في ساعة متأخرة من الليل، هذا الأمر ظل يتكرر لسنوات طويلة، وحالياً تغير الوضع وحصلوا على وقت كافٍ وعليهم استغلاله».

وعن توقعاته للموسم قال: «اتحاد الكرة ولجنة دوري المحترفين سيتخذان القرار المناسب الذي يراعي في الأساس سلامة الجميع ويتماشى مع هذا الظرف، ولكنني أتوقع الإلغاء. أعتقد أنه القرار المناسب في هذا الظرف، صحيح أن هناك أندية ستتضرر، ولكن حتى لو اتخذ قرار آخر، فهناك متضرر، أعتقد أن سلامة الجميع فوق كل اعتبار».

وعن رسالته المجتمعية قال صقر: «أطالب الجميع بالبقاء في البيت، حفاظاً على صحتهم وصحة أسرهم ومن يحبون.. «خلك بالبيت».