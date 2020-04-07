5 ملايين مشاهدة لسباق رقمي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد الجواد بوترز كورنر ثروة رقمية لمدربه كريستيان ويليامز بعد فوزه بسباق «جراند ناشيونال» الرقمي، الذي حظي بمشاهدة 5 ملايين شخص عند بثه في شبكة «آي تي في» السبت.

وألغي السباق هذا العام بسبب تفشي وباء كورونا المستجد لذا يستريح الجواد في مكانه بمزرعة في جلامورجان لكن المراهنين الذين نظموا السباق تبرعوا بمبلغ 2.6 مليون استرليني لأعمال الخير والمستشفيات.

وقاد بوترز كورنر في السابق الجوكي جاك تودور وتفوق على «ووك إن ذا مل» في الأمتار الأخيرة وعلق مدرب الجواد: «سعيد جداً بالتشجيع الكبير من قبل الناس الماكثين في منازلهم، أعتقد أن السباق جذب مشاهدة من غير المهتمين بالخيول أيضاً».