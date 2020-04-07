أندية أبوظبي سعيدة بوضع منشآتها الرياضية تحت تصرف «معاً نحن بخير»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت أندية إمارة أبوظبي بتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، التي أوصت بوضع منشآت الأندية الرياضية في الإمارة تحت تصرف برنامج «معاً نحن بخير»، الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، وحمد بن نخيرات العامري، العضو المنتدب لنادي العين الرياضي الثقافي وشركاته، ومحمد سيف السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، وراشد علي الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم،وأحمد خميس المنصوري رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة أن المبادرة من شأنها أن توسع رقعة الجهود التي تبذل؛ لدعم جهود حكومة أبوظبي في هذا الوقت الململوء بالتحديات الصحية والاقتصادية ،ورحبوا جميعا بكل مامن شأنه يسهل مهمة الدولة ومؤسساتها في مواجهة الفيروس من اجراءات وتدابير احترازية وعلاجية ، مؤكدين ان هذا أقل ما يجب في الفترة الحالية لدعم الجهود وتسهيل المهام والواجبات المطلوبة من برنامج «معاً نحن بخير».