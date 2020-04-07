شكرا لقرائتكم خبر عن سمولوف يكسر حظر السفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح الروسي فيدور سمولوف (30 عاماً) لاعب سلتا فيجو الإسباني، ثاني لاعب في النادي يكسر قاعدة منع السفر أثناء تفشي وباء كورونا المستجد بعد زميله بيونو سيستو الذي سافر إلى بلاده الدنمارك بالسيارة. وحلق سمولوف بطائرة خاصة إلى روسيا لحضور عيد ميلاد خطيبته ماريا يوماشيفا ال18 وهي حفيدة رئيس روسيا السابق بوريس يلتسين. ومن المتوقع أن يعاقب فيجو لاعبه بغرامة مالية عند عودته من عيد ميلاد زوجة المستقبل.

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