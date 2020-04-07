إجراءات استباقية في اتحاد كرة القدم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد فريق العمل التنسيقي لاتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس الاثنين، اجتماعاً تنسيقياً بنظام الاتصال المرئي برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين، وبمشاركة هشام محمد الزرعوني رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وأحمد يوسف درويش رئيس لجنة المسابقات، وسيف ماجد المنصوري عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وشادي إسكندر من الإدارة القانونية باتحاد الكرة، وغانم الغوانمة من الإدارة القانونية لرابطة المحترفين، وعبدالله الكنزي مقرراً.

وناقش فريق العمل الدور الذي يقوم به الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الذي قام بتشكيل فريق عمل مهمته وضع التصورات والسيناريوهات والتوصيات التي تُصدر من الفيفا للاتحادات الوطنية الأعضاء للعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

ويقوم فريق العمل خلال فترة انتظار قرارات «الفيفا» بعمل إجراءات استباقية تكون مواكبة للوضع الصحي، ووضع فريق العمل عدداً من التصورات بشأن عقود اللاعبين بمختلف الفئات «المواطنين، الأجانب، المقيمين والمواليد» بالتنسيق مع لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة، فيما تمت إحالة موضوع المسابقات المحلية مثل دوري الخليج العربي إلى مجلس إدارة رابطة المحترفين، ومسابقتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى للجنة المسابقات باتحاد كرة القدم.

وتم تشكيل فريق عمل من إدارتي المسابقات والمنتخبات الوطنية لدى الاتحاد والإدارة الفنية لدى رابطة المحترفين لعمل تصور لأجندة المرحلة المقبلة.