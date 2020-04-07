شكرا لقرائتكم خبر عن وطن الإنسانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد بن ثعلوب الدرعي

ارتبطت دولة الإمارات بالمبادرات الإنسانية كنهج وضعه مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليصبح مبدأ راسخاً ومتأصلاً لدى شعب الإمارات، الذي أخذ من نبع المؤسس خدمة الإنسانية وتقديم كل جهد في سبيل خدمة البشرية. وتطبيقاً لذلك النهج الأصيل، حظيت المبادرة التي أطلقها اتحاد الإمارات لكرة القدم تحت شعار «بطولتنا سلامتكم» في إطار حرصه على المشاركة المجتمعية لمواجهة فيروس كورونا بتفاعل واسع؛ كونها تسهم في توعية أفراد المجتمع بأهمية التقيد بالتعليمات والبقاء في البيت وممارسة الرياضة فيه، كما حظيت مبادرة رابطة دوري المحترفين لكرة القدم (مهارتك مساهمتك) لدعم صندوق «الإمارات وطن الإنسانية» لمواجهة كورونا، بإشادة واسعة من مختلف القطاعات المجتمعية في الدولة، كما أنها وجدت إشادة كبيرة من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي أكد الدور المهم والكبير الذي يقوم به قطاع الرياضة تجاه المجتمع، خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.

وتمثل المشاركة الواسعة لمختلف مؤسسات القطاع الرياضي الأهلي والحكومي ودعمها للجهود التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة في هذه المرحلة لمواجهة أزمة كورونا الوجه الحقيقي لدولة الإمارات وطن الإنسانية.

الحديث يتواصل حول مستقبل الدوريات المحلية والبطولات القارية التي أُجلت جميعها حتى إشعار آخر، بسبب جائحة كورونا، وفي ظل الرؤية الضبابية التي تسيطر على المشهد العام في جميع الدوريات في مختلف دول العالم، تبدو مسألة اتخاذ قرار حاسم ونهائي بشأن جميع البطولات المحلية والخارجية، أمراً في غاية الصعوبة والتعقيد، نتيجة لحالة الغموض التي تسيطر على المشهد العام، بسبب عدم المعرفة بالتوقيت المناسب لاستئناف النشاط، في ظل عدم قدرة العالم على السيطرة على الوباء، الذي شل حركة جميع القطاعات المجتمعية والاقتصادية والرياضية في العالم. ولجوء الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقبله الاتحاد الأوروبي، إلى عملية التأجيل المتكرر قبل البت في الإعلان النهائي، دليل على عدم إمكانية اتخاذ القرار النهائي بشأن مصير البطولات، في ظل قناعة تامة بعدم إمكانية استكمال المسابقات وسط الظروف الراهنة، كما أن وجود قناعة بعدم تتويج أي فريق باللقب قبل استكمال المسابقة، يضاعف من صعوبة الموقف.



آخر الكلام



إلغاء الدوري سيكون له رابحون وخاسرون، ولكن في ظل الظروف الراهنة يجب أن تكون الأولوية لسلامة البشر والإنسانية التي يجب أن تنتصر حتى تستمر الحياة، وبعدها سيكون لكل حادث حديث، ونسأل الله السلامة.