إقالة يوفانوفيتش مدرب «الأبيض»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس الاثنين، عن إقالة المدير الفني لمنتخبنا الوطني الصربي يوفانوفيتش؛ بناء على توصية من لجنة المنتخبات التي صدرت، أمس الأول الأحد.

ولم يكن قرار إقالة المدرب الصربي الذي لم يقم بقيادة منتخبنا في أي مباراة رسمية أو حتى ودية مفاجأة، خاصة وأن القناعة بالمدرب لم تظهر على المسؤولين الجدد في الاتحاد أو حتى لدى أعضاء لجنة المنتخبات التي عقدت أكثر من اجتماع؛ لتقييم ما يحتاج إليه منتخبنا الوطني.

ويعقد محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة خلال ساعات اجتماعاً «وداعياً» مع المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني الصربي يوفانوفيتش؛ من أجل فسخ العقد رسمياً، والتوصل إلى اتفاق حاسم حول آلية المستحقات المالية.

وكان المدرب الصربي يرتبط بعقد مع اتحاد الكرة حتى نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل، وستكون المستحقات المتبقية للمدرب عن الأشهر الثلاثة المقبلة هي العائق قبل توقيع نهاية العقد، علماً أن الراتب الشهري للمدرب يصل إلى 170 ألف يورو.

وسيكون الاتحاد والمدرب بحاجة إلى التوصل لاتفاق، خاصة وأن المدرب نال طوال الفترة السابقة مستحقات مالية، من دون أن يشرف على أية مباراة، مما سيجعل اسمه مرشحاً ليكون في كتاب «جينيس» للأرقام القياسية عبر العمل مع «الأبيض» منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول ولغاية إبريل/نيسان من دون أن يشرف على أية مباراة، واقتصرت المهمة على تأدية تدريبات في تجمع قصير في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وستطرح المفاوضات النهائية بعض السيناريوهات المالية؛ والتي تتمثل في:

هل سيوافق المدرب على فسخ العقد «ودياً» والإكتفاء بما حصل عليه حتى الآن؟

هل سيطالب المدرب بالمستحقات المالية للأشهر الثلاثة المقبلة؟

هل سيتوصل الطرفان إلى تسوية، ينال على إثرها المدرب جزءاً مما تبقى من العقد، وتوقيع المخالصة المالية الأخيرة؟

هل ستتعقد مهمة التفاوض، في حال رفض المدرب مقترح الاتحاد بفسخ العقد، والتوجه إلى المطالبة بنيل المستحقات المالية كافة من بوابة الفيفا؟

كل السيناريوهات تبقى ممكنة، لكن الثابت، أن التساؤل الأهم اليوم من سيكون المدرب الجديد لمنتخبنا، علماً أن قرار الاختيار لن يكون سهلاً ولا متسرعاً، في ظل الضبابية التي تخيم على المشهد الكروي عالمياً وقارياً وحتى محلياً.