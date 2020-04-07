تقرير مصير جراند سلام الجودو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلم محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رسالة من رئيس الاتحاد الدولي للجودو، تتعلق بمصير البطولات الدولية القادمة؛ بعد قرار الاتحاد الدولي الخاص بإلغاء كافة بطولات الاتحاد خلال الفترة الحالية، وشملت بطولات: الجراند بري في تركيا والجراند سلام في أذربيجان، وبطولة الماستر المقررة في مايو/أيار في الدوحة، وهي المكملة للتأهل لأولمبياد طوكيو، وبطولة جراند سلام بودابست المجرية، كذلك بطولة العالم للصغار في أغسطس/آب في تركيا، على أمل أن تكون بطولة جراند بري في طشقند المقررة في أكتوبر أولى بطولات الاتحاد الدولي للجودو، ويشهد نفس الشهر إقامة بطولتي جراند سلام البرازيل وبطولة أبوظبي جراند سلام المقررة في 22 أكتوبر، ويأمل الاتحاد أن تكون الفرصة مواتية لتنظيم البطولة بعد انتهاء أزمة «كورونا» المستجد.