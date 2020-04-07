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ويليان يستعد للرحيل عن تشلسي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نجم الوسط البرازيلي ويليان انتهاء مشواره مع تشلسي الإنجليزي في صيف العام الحالي، بعدما أسدل الستار على المفاوضات مع النادي اللندني بشأن تمديد عقده، من دون اتفاق.

وقال الجناح البرازيلي البالغ من العمر 31 عاماً، لبرنامج «إكسبيدينتي فوتبول» التليفزيوني :انتهى الأمر، الجميع يعلم بأن عقدي ينتهي بعد أشهر معدودة ، التجديد أمر شائك، تشلسي اقترح التمديد عامين إضافيين، وأنا أردت ثلاثة.

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