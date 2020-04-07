شكرا لقرائتكم خبر عن ويليان يستعد للرحيل عن تشلسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نجم الوسط البرازيلي ويليان انتهاء مشواره مع تشلسي الإنجليزي في صيف العام الحالي، بعدما أسدل الستار على المفاوضات مع النادي اللندني بشأن تمديد عقده، من دون اتفاق.
وقال الجناح البرازيلي البالغ من العمر 31 عاماً، لبرنامج «إكسبيدينتي فوتبول» التليفزيوني :انتهى الأمر، الجميع يعلم بأن عقدي ينتهي بعد أشهر معدودة ، التجديد أمر شائك، تشلسي اقترح التمديد عامين إضافيين، وأنا أردت ثلاثة.
كانت هذه تفاصيل خبر ويليان يستعد للرحيل عن تشلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.