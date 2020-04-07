شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة عن بُعد في شرطة أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة الرياضة عن بعد لمنتسبيها تحت شعار «واصل تمارينك وأنت في البيت» وذلك عبر فيديوهات يتم إرسالها للمنتسبين والتي تمكنهم من استئناف نشاطهم الرياضي من البيت.

ويأتي إطلاق المبادرة في إطار حرص شرطة أبوظبي لتحفيز منتسبيها على الاستمرار في ممارسة الرياضة في المنزل حفاظاً على لياقتهم البدنية التي زادت أهميتها في ظل ما يعيشه أفراد المجتمع من إجراءات احترازية للحد من خطورة فيروس كورونا.

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