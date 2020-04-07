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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «المحترفين» تبث مباريات على «يوتيوب»
تاريخ النشر: 07/04/2020
تبث رابطة المحترفين الإماراتية على قناتها الرسمية على يوتيوب @AGLeague مباريات أرشيفية من دوري الخليج العربي تحت اسم «حدث في مثل هذا اليوم»، حيث يتم عرض مباريات من مختلف المواسم وعلى مدار شهر إبريل الجاري، وذلك بالتزامن مع تاريخ إقامتها سواء في الموسم الماضي أو المواسم السابقة.
وكان محبو كرة القدم بالدولة قد شاهدوا إعادة بث مباراة العين وشباب الأهلي مساء الخميس الماضي، حيث أقيمت في نفس التاريخ عام 2015 ضمن الجولة 21 من موسم 2014-2015، ثم مباراة النصر والوصل ضمن الجولة 19 من موسم 2018-2019، وتبعتها مباراة الفجيرة واتحاد كلباء ضمن نفس الجولة والموسم.
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