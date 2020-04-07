شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة تنتظر ووكر لمخالفته العزل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي إجراءات انضباطية من ناديه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما ذكرت صحيفة ذا صن أنه خالف إجراءات العزل العام في بريطانيا المتعلقة بفيروس كورونا واستضاف حفلاً في منزله. وقالت الصحيفة إن لاعب منتخب إنجلترا البالغ عمره 29 عاماً، وجه الدعوة إلى فتاتين لحفل في منزله منذ أيام قبل أن يطالب الناس بعدها على تويتر بتنفيذ تعليمات الحكومة في التباعد الاجتماعي.

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