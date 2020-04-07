طبيب ريمس ينتحربسبب «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت مصادر متطابقة، أمس الأول الأحد، عن انتحار برنار جونزاليس، طبيب نادي ريمس المشارك في دوري الدرجة الفرنسية الأولى لكرة القدم، عن عمر 60 عاماً، بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد النادي في بيان عبر موقعه الالكتروني إنه: يبكي الطبيب برنار جونزاليس، كان رجل كل المراحل البطولية الذي أمضى أكثر من عقدين من الزمن مع نادي المدينة الواقعة في شمال شرقي البلاد.

وأفاد رئيس بلدية المدينة أرنو روبينيه أن الراحل ترك رسالة كشف فيها أن نتيجة فحص «كوفيد-19» الذي خضع له جاءت إيجابية.