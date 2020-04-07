شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي باق في باريس ويرحل للريال بعد عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية أن اللاعب الدولي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان سيبقى في صفوف الفريق الفرنسي خلال الموسم المقبل، ولن يرحل عنه في الصيف القادم بالرغم من تلقيه عرضاً كبيراً من نادي ريال مدريد الإسباني تصل قيمته إلى 150 مليون يورو.
لكن الصحيفة ذاتها أكدت أن اللاعب سينضم للفريق الملكي في صيف عام 2021، ووقتها لن يمانع الفريق الباريسي ببيعه وذلك لتجنب رحيل اللاعب مجاناً لأنه حينها سيتبقى موسم واحد فقط على نهاية عقد اللاعب مع الفريق.
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