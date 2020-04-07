شكرا لقرائتكم خبر عن حارس مرمى شباب العراق يصاب بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي بغداد: زيدان الربيعي أصيب فلاح صالح، حارس مرمى منتخب شباب العراق السابق، بفيروس كورونا المستجد، وقال مصدر من عائلة اللاعب الذي مثل النجف، ونفط الوسط، وغيرهما من الفرق العراقية، إنه يرقد حالياً في الحجر الصحي بمستشفى الحكيم في مدينة النجف لتلقي العلاج، مبيناً أن الحالة الصحية للحارس فلاح صالح مستقرة، ولا تدعو للقلق، متوقعاً أن يتعافى قريباً بحسب تأكيدات الأطباء.

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