نزاع بين كلاً من يوفنتوس ودور تموند

قام مصدر صحفي بالكشف عن خبر أن هناك نزاع بين كلاً من يوفنتوس من نظيره دور تموند في بوروسيا وذلك من أجل الحصول على خدمات صفقة فالنسيا، ومن الجدير بالذكر أن يوفنتوس يواجه أزمة كبيرة للغاية في عقد تعاقد مع نجم فالنسيا اللاعب فيران توريس ومن المفترض أن ينتهي عقده مع الخفافيش في عام 2021.

وأكد هذا المصدر أن الخطر محاط في بوروسيا دور تموند الذي يعمل جاهداً من أجل ضم توريس خلال الميركاتو الصيفي القادم، ويشعر اليوفي بالقلق بالتحديد بالتأكيد بعد نجاح دور تموند في تعاقده مع إيرلينج هالاند في الميركاتو الشتوي القادم، ومن الجدير بالذكر أن المهاجم النرويجي يعد من أهداف السيدة العجوز.