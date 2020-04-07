شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي: لابد من استكمال الدوري هذا الموسم لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات في النادى الأهلى، أنه لابد من استكمال بطولة الدوري لهذا الموسم بعد انتهاء فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشار عدلي القيعي في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" علي قناة الأهلي، إلي أن تأجيل المسابقات الدولية مثل دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو والمسابقات القارية تعطي دوافع كبيرة لاستئناف بطولة الدوري مرة أخرى، نظرًا لإلغاء كافة الارتباطات الدولية للمنتخبات والفرق مما يمنح الوقت الكافي لاستكمال البطولة.

وقال مستشار لجنة التعاقدات في النادى الأهلى، إن الأندية من تطالب بإلغاء بطولة الدوري ستتحمل خسائر كبيرة لا يستطيع أن يتحملها، مؤكدًا أن جميع المشاهد تؤكد أن الدوري سيعود.

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كان المهندس هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم، دعا إلى إنشاء صندوق لدعم الرياضيين، في أوقات الأزمات والكوارث التي تواجههم، والتي تتعاظم آثارها السلبية على كافة المستويات الصحية والنفسية والإقتصادية، مثل ما يواجهه العالم بأجمعه هذه الأيام من خطر فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وطلب أبو ريدة أن يكون صندوق مكافحة كوارث الرياضيين، منبثقا من صندوق تحيا مصر ، وأن يكون بإشراف كامل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كل العاملين بالمجال الرياضي، كما المساهمة في رفع أعباء الآثار الاقتصادية السلبية على فئة الرياضيين من على عاتق الدولة التي تبذل مجهودات جبارة في مكافحة الفيروس وتحجيمه وعدم انتشاره بين أفراد الشعب، وتواجه تبعاته الاقتصادية القاسية وحدها.