نجوم الزمالك يوجهون رسائل للأهلى فى حظر كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يبدو أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت حرب تصريحات من نجمي الزمالك السابقين أيمن عبد العزيز وطارق السيد على الأهلى ونجومه، وكأن فترة تعليق النشاط بسبب حظر فيروس كورونا أعطت الشجاعة للجميع للتحدث بكل صراحة وضوح.
ويرصد ”الخليج 365” أبرز تصريحات نجمي الزمالك ضد الأهلى ونجومه فى التقرير التالى:
أيمن عبد العزيز
وأكد عبد العزيز، فى تصريحات تليفزيونية: "الأهلى لا يحافظ على أولاده، نجومه لما بتكبر بيطالبوهم بالرحيل ولا يتم تنصيبهم بمناصب إدارية أو فنية لائقة في النادى".
وتابع مدرب الزمالك السابق: "الدليل على كلامي ده حسام غالي وأبو تريكة وعماد متعب ومحمد بركات، واعتقد أحمد فتحى مشي لهذا السبب".
طارق السيد
أما طارق السيد نجم الزمالك السابق ، فقال إن أحمد فتحى رفض تجديد عقده مع الأهلى ورحيله عن القلعة الحمراء لأنه خاف من مصير حسام عاشور في الأهلى وإجباره على الاعتزال فاختار الرحيل عن القلعة الحمراء.
قال طارق السيد إنه تعرض لنفس موقف أحمد فتحى فيما يخص تجديد عقده مع الأهلى ورحيله عن القلعة الحمراء مؤكدًا أنه فضل الانتماء والبقاء فى الزمالك عن تقاضي المزيد من الأموال.
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