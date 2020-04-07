شكرا لقرائتكم خبر عن الدليفرى وسيلة تواصل طلعت يوسف مع الأسواق فى فترة الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى أن الدليفرى يعد وسيلة التواصل الوحيدة مع المحلات والأسواق خلال فترة الحظر مؤكدًا أنه ملتزم لأبعد الحدود بالقرارات الاحترازية التى أصدرتها الحكومة المصرية لحصر وباء كورونا الذى ضرب العالم أجمع خلال الفترة الماضية وحصد العديد من البشر.

وأضاف يوسف أنه يتمنى أن يقوم الشعب المصرى بتنفيذ التدابير التى حرصت الحكومة على تنفيذها والبقاء داخل المنزل على قدر المستطاع وعدم الخروج إلا فى أضيق الحدود وللضرورة القصوى حفاظ على حياتنا حتى يمر هذا الوباء على خير.

كان طلعت يوسف قال فى وقت سابق إنه يعيش حاليًا يومه فى منزله بصحبه أبنائه وأولادهم فى جو أسرى بعد انتشار وباء كورونا والذى أدى لتوقف النشاط الرياضى فى مصر والعالم كله.

واضاف يوسف أن منزله بجانب البحر، لذا فإنه يخرج فى الصباح الباكر قبل نزول الناس إلى عملهم للسير على البحر لمدة ساعة، يعود بعدها إلى منزله لتناول الإفطار مع عائلته بعيدًا عن الضغوط.

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وعن عودة النشاط الرياضى شدد المدير الفنى للاتحاد السكندرى أنه لا يستطيع أحد التحدث فى النشاط الرياضى فى الوقت الحالى، وأن الجميع يهتم فى الوقت الحالى بالحفاظ على أهله وذويه من وباء كورونا، وعند إزاحة الغمة فسنعود للتفكير من جديد فى كرة القدم.

وعلى الرغم من توقف النشاط الرياضى على مستوى الجمهورية وتعرض مسابقة الدورى العام إلى التجميد، إلا أن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى صرف مستحقات شهر مارس للاعبين الأمر الذى أدى إلى ارتفاع الروح المعنوية للاعبين وأجرى عدد كبير منهم اتصالات هاتفية برئيس النادى لتقديم الشكر نظرًا للظروف الصعبة التى يمر بها جميع اللاعبين على مستوى الجمهورية.

وأكد مصيلحى أن مستحقات اللاعبين فى رعاية مجلس الإدارة وملتزمون مع الجميع حتى تنتهى الأزمة.