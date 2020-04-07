شكرا لقرائتكم خبر عن زكى عبدالفتاح: الشناوى كان المفروض يبقى حارس برشلونة أو ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف زكى عبد الفتاح مدرب حراس مرمى فريق لوس أنجلوس جلاكسى الأمريكى ومنتخب مصر الأسبق أن أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز لديه إمكانيات عالية ولكن لم يتم استغلالها على الشكل الأمثل والاستفادة من الناحية المادية فقط وأن زميلة رجب بكار بالفريق الأزرق يصلح للعب فى الدورى الأمريكى قائلاً: "خذلني كان ممكن يبقى حارس لريال مدريد أو برشلونة دلوقتي بس هو فكر في الناحية المادية ورجب بكار لاعب مميز وسنستفيد منه إذا انتقل الدوري الأمريكي".

وأوضح زكى عبد الفتاح خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 قائلا: "عصام الحضري تصرفاته غير احترافية، اعتزل بين شوطي ماتش تشيلي، ساب المعركة وراح اعتزل، الحاجات اللي كان بيعملها غير أخلاقية وبيبص لنفسه بس وكنت أتمنى استمرار شريف إكرامي في الأهلي، يقدر ينافس محمد الشناوي والناس بتحبه جوه النادي" .

وأشار زكى عبد الفتاح قائلاً: "وليد سليمان جاله قرحة في الركبة، حسام البدري مهمهوش مستقبل اللاعب واداله حقنة هو وإيهاب علي عشان يكسبهم بطولة أفريقيا في ماتش الترجي وحصل بس اتصاب فترة طويلة، كله بيدور على نفسه، برادلي لما عرف كان بيشد في شعره رغم أنه معندهوش شعر ووليد سليمان أنا بحبه، كان ممكن يساهم مع الأهلي ومصر أكثر من كده بكتير وحسام عاشور مش هيقدر يحقق بطولات بره الأهلي، النادي تتعامل باحترافية معاه وأحمد فتحي هو اللي هيستفيد بالذات ماديًا، 11 مليون كثير عليه وهو في السن ده، أنا لو مكانه هفضل في الأهلي، بس هو بصلها من الناحية المادية".