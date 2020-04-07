شكرا لقرائتكم خبر عن تشاتشيتش يضع برنامج تدريب منزليا للاعبين ويحذرهم من التخاذل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، برنامجا تدريبيا خاص للاعبى فريقه بالاتفاق مع مدرب اللياقة البدنية من أجل تنفيذه خلال تواجدهم فى المنازل، نظرًا لتوقف النشاط الرياضى فى مصر وجميع أنحاء العالم بسبب فيرس كورونا.

وشدد المدير الفنى لبيراميدز علي لاعبيه بضرورة تنفيذ البرنامج التدريبى على أكمل وجه، مع الحفاظ على لياقتهم البدنية وعدم الإفراط فى تناول الطعام وخاصة الأطعمة التى قد تسبب زيادة فى الوزن، مؤكدًا أنه يحتاج أن تكون اللاعبين جاهزين من الناحية البدنية بشكل جيد وعدم التأثر بفترة التوقف الحالية، خاصة أن الفريق ينافس بشراسة فى مسابقة الدورى وكذلك بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وازداد الغموض حول مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة، بتعليق النشاط الكروى على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر، تنفيذا تعليق النشاط الرياضى لمواجهة تفشى فيروس كورونا، ويعتلى فريق الكرة بالأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 49 نقطة، بعد خوضه لـ17 مباراة هذا الموسم.. ووسط هذا نختص فريق بيراميدز بتناول مشواره مع مدربه الحالى تشاتشيتش :

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الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى لنادي بيراميدز، قاد الفريق فى 8 مباريات بالدورى، حقق 5 انتصارات، وتعادل فى مباراة وحيدة، وخسر مباراتين، سجل اللاعبون 11 هدفا، واستقبلت شباك الفريق 6 أهداف، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 32 نقطة، كما قادهم إلى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخهم.

وجدد الجهاز الإدارى بنادى بيراميدز توصياته للاعبى الفريق الأول بضرورة اتباع الخطوات والإجراءات اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وطالب الجهاز الإداري اللاعبين بالبقاء فى منازلهم والابتعاد عن أى تجمعات أو الزيارات خلال الفترة الحالية، والحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم وتجاوز المرحلة الصعبة الحالية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.