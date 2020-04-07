شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقي يكشف تفاصيل عروض ثلاثي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد حمادة صدقي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة أنه يعتقد إنهاء ثلاثي الفريق المعار من القطبين الأهلي والزمالك ناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد فتوح بأعلى مستوى فني وبدني. Advertisements وتوقف النشاط الرياضي والكروي في مصر ومختلف أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولي بشأن محاصرة كوفيد 19 المميت.

جدير بالذكر ان حمادة صدقي علق على ازمة أحمد فتحي الاخيرة ، حيث أكد أن العلاقة بين النادي الأهلي وأحمد فتحي تنتهي بشكل احترافي رائع من الطرفين بعكس حالة الجدل التي تصيب الشارع الكروي حول مدى صحة قرار رحيل اللاعب وانهاء مسيرته خارج اسوار القلعة الحمراء.

أضاف حمادة صدقي أن الأهلي اظهر بيان احترافي متمنياً الخير للاعب ونفس الشيء أحمد فتحي تحدث بشكل مميز عن ارتباطه بجماهير النادي بشكل يحافظ على الترابط بينهما في المستقبل.

وقال حمادي صدقي في تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة": " احمد فتحي لاعب انتهى التعاقد مع ناديه وبالتالي هناك مرحلة تفاوض وفي حالة عدم الوصول الى اتفاق دائماً ما نرغب في أن يخرج الطفين بصورة ودية تحافظ على العلاقة طالما أن كل منهما حدد مصلحته واتخذ القرار المناسب".