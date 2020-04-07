شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن إيقاف الحكم سعيد حمزة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اتحاد الكرة بيانًا منذ قليل، قال فيه: "خضع اليوم الحكم سعيد حنفي للتحقيق بمعرفة المستشار القانونى للاتحاد المصري لكرة القدم، فيما أبدى اعتذاره أثناء التحقيق للجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد والمدير التنفيذى عن ظهوره الإعلامى دون إذن مسبق كما تقضي اللوائح المنظمة، وعلى ضوء نتيجة التحقيق صدر قرار بإيقاف الحكم لمدة ٣ أشهر".

واعتذر الحكم سعيد حمزة، لاتحاد الكرة بشكل رسمي، عن هجومه ضد اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، بعد استقالة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام منذ 10 أيام تقريبًا.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن الحكم سعيد حمزة خضع للتحقيق اليوم بشأن التصريحات التي أدلى بها، وقدم اعتذاره إلى اللجنة الخماسية ولجنة الحكام ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وكان سعيد حمزة هاجم اتحاد الكرة بعد استقالة جمال الغندور وأكد أن الحكام يتعرضون للإهانة ولا يحصلون على أي مستحقات منذ فترة طويلة.

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من ناحية أخرى، تصرف غدًا الثلاثاء لجنة الحكام الرئيسية مستحقات قضاة الملاعب في مناطق الإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ، وفقًا للخطة الموضوعة بالجبلاية للانتهاء من صرف كل المستحقات خلال الفترة الحالية .

وقام عزب حجاج اليوم الإثنين صرف مبلغ مليون و٥٩٧ الف جنيه إلى لجان حكام المناطق القاهرة والجيزة والدقهلية والسويس والإسماعيلية وهذه المبالغ عن مباريات الأقسام الأول والثانى والثالث.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة سر تأخر صرف كل مستحقات الحكام فى يوم واحد على كل المناطق بالجمهورية، وفقًا للقرار الذى قررته اللجنة الخماسية بالجبلاية برئاسة عمرو الجناينى بصرف 3.5 مليون جنيه، وتقوم لجنة الحكام بقيادة عزب حجاج بالصرف يوميا بالجبلاية .

ويتولى إدارة لجنة الحكام الرئيسية عزب حجاج ووجيه أحمد بعد استقالة جمال الغندور ولجنته عقب الصدام مع اللجنة الخماسية بسبب المستحقات المالية وأمور أخرى أنهت العلاقة بين الطرفين.

وأكد مصدر بالجبلاية أن مسئولى الأمور المالية فى لجنة الحكام يقومون بسحب مبالغ مالية محددة كل يوم فى حدود ضوابط البنوك والتى تضع حدًا أقصى للسحب المالى، لذا لم يتم سحب المليون و500 ألف جنيه النقدى المحدد من اللجنة الخماسية مستحقات القسمين الأول والثانى عن شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، موضحًا أن المناطق تحصل على شيكات مستحقات القسم الثالث ويتم صرفها وفقا للضوابط البنكية أيضًا كلا فى المحافظة التابعة لها حيث تم صرف 8 مناطق حتى الآن.