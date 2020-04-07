شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه: أدرس خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة واعتزلت بسبب مؤامرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي السابق عن أنه يفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة، قائلا: سأدرس الموقف وأرى القوائم وأرغب في الدخول مع شخص يخدم الكرة المصرية من أجل التطوير ولست مستعجلا لاسيما وأن دور الإدارة مهم.

قال حسني عبد ربه خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "لا افكر في تولي المنصب باعتبار أنني لاعب كرة ومحبوب ولكن أركز على خدمة الكرة المصرية، ولو الأمور لم تسر كما أخطط لها لماذا لا أكون موجودا ولدينا لاعبون مصريون من خارج الأهلي والزمالك قدموا الكثير للكرة المصرية.

وعن تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك السابق بأن من لم يلعب في الأهلي والزمالك لم يلعب كرة، قال حسني عبد ربه: اختلف معه تماما، فيه لعيبة كبيرة جدا علمت في الكورة من برة الاهلي والزمالك وأتمنى وجود طاهر أبو زيد ولو ترشح سأنضم لقائمته وفيه قرابة معه بحكم الانتماء للصعيد وأشعر أنه تعرض للظلم ولم يحصل على حقه رغم اسمه ومكانته في الكرة المصرية ووزير سابق ولو دخل هكون أول واحد في ضهره ومعاه وشرف ليا".