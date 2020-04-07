شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزارة الرياضة تستغل توقف النشاط الرياضي لتطوير المركز الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل مسئولو وزارة الشباب والرياضة، توقف النشاط الرياضي لإجراء المتابعة المستمرة وصيانة الملاعب والصالات الرياضية للمركز الأولمبي لتدريب المنتخبات القومية بالمعادي تنفيذًا لتوجيهات دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة، علي تطوير كفاءة وأداء وجودة المركز الأولمبي حتى يكون الصرح الرياضى جاهزًا للعمل بأفضل حال بعد فترة التوقف بسبب الظروف الحالية التى يمر بها العالم.

وكان عاطف حمودة مدير المركز الأولمبي بالمعادي لتدريب المنتخبات الوطنية، قد شدد علي عدم وجود أي لاعب علي الإطلاق يخوض تدريبات في المركز خلال هذه الفترة وفقًا لتعليمات دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد انتشار فيروس كورونا وتعليق النشاط الرياضي في كل الألعاب .

Advertisements

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 تأجيل فعاليات هذه النسخة من الدورات الأولمبية رسميا لمدة عام، لتقام فى 2021 بسبب تفشى فيروس "كورونا" المستجد.

غادر لاعبو المنتخبات القومية بمختلف اللعبات الرياضية أماكن التدريب الخاصة بهم سواء فى المركز الأوليمبى أو ستاد القاهرة ، بعد قرار تأجيل الأولمبياد لمدة عام من جانب اللجنة الاولمبية الدولية.

وطلبت اللجنة الأولمبية من مسئولى المركز الأولمبى وكذلك الاستاد وكافة الأندية والهيئات الرياضية، إيقاف وتعليق كافة الأنشطة الرياضية فى الفترة الحالية تماشيا مع قرار التأجيل، وكذلك مع قرار فرض الحظر من جانب من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، لحسم مصير الموقف النهائى فى الفترة المقبلة، سواء بوضع الخطط البديلة للاستعداد وكذلك موقف الحظر سواء بالاستمرار من عدمه.