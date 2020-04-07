7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 اخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاثنين 6 / 4 / 2020 فى مقدمتها ، الصفقات التبادلية.. سلاح الزمالك وبيراميدز في الصيف. خبير لوائح: الجبلاية لا تملك تحديد مصير الدورى..وتكافؤ الفرص يصدم الأهلاوية أكد محمد فضل الله، خبير اللوائح والقوانين الرياضية بالفيفا، أن اتحاد الكرة ليس من حقه اتخاذ أى قرار بشأن استكمال مسابقة الدورى من عدمه، والأمر كله فى قبضة الأندية المشاركة فى المسابقة لها حق القرار النهائى. الأهلي يدعم وليد سليمان: عطاء بلا حدود.. تألق مستمر حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، علي دعم وليد سليمان لاعب الفريق، بعد أزمته الأخيرة مع منتقديه، وقامت بنشر صورة اللاعب معلقه عليها: "عصاء بلا حدود .. تألق مستمر". الحكم سعيد حمزة يخضع للتحقيق بعد هجومه على اتحاد الكرة خضع الحكم سعيد حمزة اليوم الإثنين لجلسة تحقيق بمعرفة المستشار القانوني للجنة الحكام، بعد تصريحاته الأخيرة ضد اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني في أحد البرامج التليفزيونية والتي قال خلالها إن الحكام لا يحصلون على مستحقاتهم المتأخرة منذ بداية الموسم بجانب عدم استلام الملابس الجديدة واصفًا ذلك بالإهانة . Advertisements الصفقات التبادلية.. سلاح الزمالك وبيراميدز في الصيف استقر مسئولو الزمالك على الاعتماد على الصفقات التبادلية لتخفيض مقابل اللاعبين المُرشحين للانضمام إلى الفريق فى الموسم الجديد حيث ستعرض إدارة نادى الزمالك على بيراميدز، عددًا من اللاعبين لإبرام بعض الصفقات بين الناديين بعد ترشيح أكثر من لاعب فى بيراميدز للانضمام إلى الفريق الأبيض فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وعلى رأسهم عمر جابر وأحمد أيمن منصور إلى جانب واحد من الثنائى نبيل عماد "دونجا" ومحمود حمادة لاعبى الوسط، والمنتظر تكثيف التفاوض حول ضمهم فى الفترة المقبلة مع إدارة بيراميدز. أحمد الشناوى ينتظر عرضا سعوديا للرحيل عن بيراميدز ينتظر أحمد الشناوى حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عرضًا من أحد الأندية السعودية من أجل الانضمام لصفوفه فى الموسم الكروى الجديد، خاصة بعدما تعاقد مسئولى ناديه مع شريف إكرامى حارس مرمى الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء. محمد يوسف: طارق حامد مش ابن الزمالك وهيفيد الأهلي حال انضمامه أكد محمد يوسف نجم الأهلي والكرة المصرية السابق أن هناك إمكانية للعب طارق حامد للفريق الأحمر، خاصة أنه ليس ابنًا من أبناء الزمالك وانتقل إليه من صفوف سموحة وبالتالي في زمن الاحتراف فكل شيء وارد.

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