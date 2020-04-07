شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المحمدى ردًا على تصريحات هاني رمزي: لا أحترم أي مدرب يتحدث عن أسرار الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد المحمدي لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر عن أن تصريحات هاني رمزي، المدرب العام السابق للمنتخب، عقب خروج الفراعنة من بطولة أمم أفريقيا الأخيرة غير مقبولة.

وقال أحمد المحمدي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس2: "غضبت بشدة من تصريحات هاني رمزي، عقب خروج المنتخب من بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق ولا أحترم أي مدرب يتحدث عن أسرار فريق أو منتخب في الإعلام وعمري ما أخطأت في حق أي مدرب حتى لو تم استبعادي من التشكيل الأساسي، ولم أرد على أي مدرب خلال مشواري الكروي، وتصريحاتي عقب هجوم هاني رمزي، على اللاعبين من الممكن أن تكون تم فهمها بطريقة خاطئة".

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وأشار أحمد المحمدي الي أنه يطمح في إنهاء مشواره الكروي في الدوري الإنجليزي قائلا: "أسعى لختام مشواري الكروي في الدوري الانجليزي مع نادي أستون فيلا ولا أرغب في العودة للدوري المصري في الفترة المقبلة وبالتأكيد أحلم أن أكون ضمن كتيبة المنتخب التي ستشارك في أولمبياد طوكيو وأن المنتخب الأولمبي به العديد من اللاعبين المميزين الذين سيكون لهم شأن كبير في الفترة المقبلة".

وأضاف أحمد المحمدي أن المنتخب واجهه سوء توفيق كبير في بطولة كأس الأمم الأفريقية الاخيرة قائلا: "واجهنا سوء توفيق غير طبيعي، في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، وهو ما تسبب في خروجنا من دور الـ16 للبطولة بفارق هدف واحد ولم أشعر خلال البطولة بمساندة الجمهور والإعلام لنا، مثلما حدث في السنوات الماضية ولم أقصد الإساءة للجماهير خلال احتفالي بعد إحرازي أحد الأهداف، وهذا الاحتفال مشهور في الملاعب العالمية، حيث احتفل به من قبل سرجيو راموس".