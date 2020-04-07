شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: عماد متعب الوحيد اللي كنت بعمله حساب فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك، عن أكثر اللاعبين الذين يخشاهم فى مباريات القمة أمام الأهلى، قائلاً: "عماد متعب اللاعب الوحيد الذى كنت أخشاه وأعمل له حساب فى مباريات الأهلي، وكنت أحرص دائمًا على دراسة تحركاته، وإذا ابتعد عن المشاركة كنت أحمد الله".

أضاف جنش فى تصريحات صحفية: "في مباراة السوبر كان كل همي مراقبة متعب، وعندما نزلت الملعب لخوض عملية الإحماء وجدت القناص خارج التشكيل فذهبت لمصافحته، وقلت الحمد لله متعب لن يشارك وسنفوز في المباراة".

وعن مثله الأعلي، قال جنش إن عبد الواحد السيد حارس الزمالك السابق يعد مثله الأعلى فى مصر، ودائمًا نتواصل مع بعضنا البعض ويمنحنى النصائح، وتعلمت منه الكثير والكثير، وفى فترة سابقة كنت أشارك وهو يجلس على مقاعد البدلاء ورغم ذلك كان يقدم لى الدعم رغم عدم حبه للجلوس علي الدكة.

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وأكد جنش أنه لا يفكر فى الاحتراف الخارجى بالوقت الحالى، لافتًا إلى أنه تلقى عددًا من العروض السعودية وكنت أدرس الرحيل لكن علاقتى بنادى الزمالك منعتنى، وكنت أحرص على الذهاب للنادى رغم إصابتى، وذلك من حبى فى الكيان.

ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية التى قد تمتد مجددًا إلى منتصف أبريل المقبل، وذلك بعدما قرر أيضًا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة.

وتقرر مواجهة الزمالك لنظيره الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، على أن يُقام لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا إن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.