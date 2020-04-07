شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد: أتمنى تواجد أحمد حسن وحسام غالى فى اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير عبد الحميد حارس مرمى فريق النادي الأهلي السابق أنه يتمنى تواجد كوادر رياضية شابة بمجلس اتحاد الكرة المصري الفترة المقبلة.

وأوضح عبد الحميد خلال تصريحات تلفزيوينة قائلاً: "مجلس اتحاد الكرة يحتاج لكوادر رياضية شابة ونمتلك كوادر متميزة، مثلا أحمد حسن الذي يمثل عنصرا قويا بالكرة المصرية، وأيضًا حسام غالي صاحب الشخصية القيادية وصاحب الخبرات والفكر المختلف ومحمد زيدان صاحب الأفكار المميزة والاحترافية وأتمنى أن نستفيد من تلك الكوادر ومن خبراتهم التي اكتسبوها من خلال الاحتراف وأرى أنهم سيمثلون إضافة كبيرة للكرة المصرية حال تواجدهم بالجبلاية" .

يذكر أن الانتخابات الماضية بلغت الرسوم وقتها مبلغ 2000 جنيه لأي مرشح ولكن المجلس الحالي سيحددها قبل موعد فتح باب الانتخابات.

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وكشف وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عن أن اللائحة التي تم تسريبها مؤخرا في الإعلام، هي مجرد مسودة لائحة مبدئية منذ أكثز من شهر أدخل عليها العديد من التعديلات في بنودها، من خلال اجتماعات ومشاورات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.

وأوضح العطار أن اللائحة المنشورة مؤخرا مر عليها أكثر من شهر ، تخلله العديد من الاجتماعات والمراسلات بين اتحاد الكرة والفيفا، وتم إجراء عدد كبير من التعديلات عليها في أكثر من بند، خاصة وأن اللجنة تسير وفق توجيهات الاتحاد الدولي، ولابد من الحصول على موافقة الفيفا على اللائحة قبل اعتمادها.

وشدد العطار على أن العمل على اللائحة ما يزال جاريا وأن التعديلات الأخيرة من المنتظر الانتهاء منها لتخرج للنور حيث سيتم الإعلان عن المشروع النهائي للائحة بكافة تفاصيلها وإرسالها لمسئولي الأندية أعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة لمناقشتها قبل الدعوة لإجراء التصويت عليها.. وطالب العطار بعدم التسرع في نشر اللائحة قبل اعتمادها بالتعديلات الجديدة من جانب الاتحاد الدولي، خاصة وأن ذلك من شأنه أن يحدث بلبلة داخل أسرة كرة القدم المصرية، في ظل الإصرار على نشر بنود تم تعديلها أو حذفها بالتشاور مع الفيفا، وعلى الجميع الانتظار حتى خروج اللائحة للنور.