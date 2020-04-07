شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: محمود طاهر رفض الحديث عن "مستحقات" مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي سيف زاهر، أنه كان حريصًا على إجراء مداخلة مع محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق في برنامجه علي قناة أون تايم سبورت، لتحديد موقفه من انتخابات اتحاد الكرة المقبلة بعد طرح اسمه للترشح علي منصب رئاسة الجبلاية.

وأوضح سيف زاهر، في تصريحات لبرنامج ملك وكتابة علي قناة الأهلي، أن محمود طاهر أعلن بشكل واضح عدم ترشحه في انتخابات اتحاد الكرة، كما أعلن عن دعمه لمجلس إدارة النادي الأهلي الحالي برئاسة محمود الخطيب، مشيراً إلي أن طاهر دعم دستور القلعة الحمراء.

وكشف سيف زاهر، أن محمود طاهر رفض بشكل قاطع التحدث عن ملف مستحقات مؤمن زكريا لاعب الأهلي، مؤكداً أنه سدد جميع مستحقات اللاعبين قبل الرحيل عن القلعة الحمراء.

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وحكي محمود طاهر فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، عن الموقف الذى جمعه بمحمود الخطيب وقت أن كان طاهر رئيس النادي الأهلي قائلاً: "فوجئت فى ملعب الوداد المغربي بوجود محمود الخطيب وسارعت بالترحيب به فهو قيمة وقامة وأرتبط معه بعلاقة وطيدة وهذا شعور طبيعي تجاه الخطيب ولا أدعي التمثيل، مؤكداً أن هذه أمور عادية داخل النادي الأهلي وعلاقة الحب والاحترام بين أبناء النادي.

يأتى هذا فى الوقت الذى وجه فيه محمود طاهر عبر قناة أون تايم سبورت الشكر للقيادة المصرية على المجهودات المبذولة و الأداء الحكومي فى أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أنه فخور بالإدارة الحكيمة من قبل الدولة المصرية و التى تفوقت على دول كبرى.