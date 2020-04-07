شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع بيراميدز: وليد أزارو أصعب مهاجم واجهته.. والأهلي "مرهق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد أيمن منصور لاعب فريق بيراميدز عن أصعب مهاجم واجهة خلال مباريات بطولة الدورى المصرى وهو المغربى وليد أزارو لاعب الأهلى والمعار إلى الاتفاق السعودى هذا الموسم.

وجاء أحمد أيمن منصور خلال تصريحات تليفزيونية قائلاً: "وليد أزارو أصعب مهاجم واجهته، كت أقول لشقيقي بعد مواجهة الأهلي في المباريات بأنني لا أستطيع الوقوف على قدمي بسبب التعب" .

وتصدر أحمد أيمن منصور ترشيحات الانضمام إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل، لتدعيم خط الدفاع الأبيض، بعدما أجرى أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الأبيض، مكالمة خاصة مع أيمن منصور لاعب الفريق السابق ووالد نجم بيراميدز من أجل تقريب وجهات النظر فى صفقة ضم اللاعب.

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وجاء تفضيل الزمالك لضم أحمد أيمن منصور، بعدما دخل فى منافسة مع أكثر من مدافع، لأكثر من عامل، قد يمنح نجل لاعب الأبيض السابق الأفضلية فى اختيارات الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق

ويُعد أول عامل جعل مسئولى الزمالك يضعون أحمد أيمن منصور فى صدارة ترشيحاتهم لتدعيم خط الدفاع، هو إجادته للعب فى مركزى المساك والظهير الأيسر، وهو ما يمنح الفرنسى كارتيرون أكثر من فرصة لتوظيفه، خاصة فى ظل حاجة الأبيض لتدعيم هذين المركزين بصفة خاصة، لاسيما أن الفريق يعتمد فى مركز الظهير الأيسر على محمد عبدالشافى، بالإضافة إلى عبدالله جمعة صانع ألعاب الفريق الذى تم توظيفه للعب فى مركز الظهير الأيسر منذ الموسم الماضى، وظهر بمستوى جيد خلاله، إلا أن ابتعاده للإصابة على فترات هذا الموسم، وضع الفريق فى مأزق لعدم وجود بديل لمحمد عبدالشافى فى هذا المركز، لذا تم مناقشة إعادة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق عقب نهاية إعارته لسموحة هذا الموسم إلى جانب ضم أحمد أيمن منصور من بيراميدز.