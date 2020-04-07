تعرف على كواليس جلسة الخطيب وفايلر لترتيب الأوضاع بالأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى والمفوض بإدارة شئون الكرة بالقلعة الحمراء، جلسة مهمة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق للحديث عن التخطيط للموسم الجديد. وأبلغ المدرب السويسري احتياجاته الفنية للكابتن الخطيب، وبحسب مصادر داخل النادي فإن فايلر طلب التعاقد مع ظهير أيمن ولاعب يجيد اللعب في مركز الجناح. وأتم المصدر: "الخطيب وفايلر لم يتطرقا خلال الجلسة للحديث عن ملف التجديد". يذكر أن عقد فايلر الحالي مع الأهلي يتضمن استمرار المدرب وجهازه المعاون في الموسم الثاني حال الفوز ببطولتي الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا وإذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد عليه دفع راتب ستة أشهر كشرط جزائي، كما يتضمن العقد أن الطرفين عليهما التفاوض مُجدداً حول استمرار العقد في الموسم الثاني حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتي الدوري أو أفريقيا ويرغب الأهلي في تجديد عقد فايلر في الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتي الدوري وأفريقيا لرغبة النادي في تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التي حققها المدرب السويسري مع الفريق حتى الآن.

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