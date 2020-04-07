حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 6 / 4 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 6 / 4 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، خبير لوائح: الجبلاية لا تملك تحديد مصير الدورى.. وتكافؤ الفرص يصدم الأهلاوية. خبير لوائح: الجبلاية لا تملك تحديد مصير الدورى..وتكافؤ الفرص يصدم الأهلاوية الأهلي يدعم وليد سليمان: عطاء بلا حدود.. تألق مستمر الحكم سعيد حمزة يخضع للتحقيق بعد هجومه على اتحاد الكرة الصفقات التبادلية.. سلاح الزمالك وبيراميدز في الصيف Advertisements أحمد الشناوى ينتظر عرضا سعوديا للرحيل عن بيراميدز محمد يوسف: طارق حامد مش ابن الزمالك وهيفيد الأهلي حال انضمامه صرف مليون و597 ألف جنيه لحكام القاهرة والجيزة والدقهلية والسويس والإسماعيلية المصري البورسعيدي: لم نتلقَ عروضا رسمية لضم أي لاعب

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