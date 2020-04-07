شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام: أسير على مبادئ الأهلى ولا يمكن أعمل زى أحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ماهر همام نجم الأهلى الأسبق إنه نشأ وترعرع بين جدران القلعة الحمراء مؤكدًا أنه لو تعرض لموقف أحمد فتحى فإنه سيفضل الانتماء والبقاء داخل ناديه.
أضاف همام في تصريحات خاصة: "أنا راضع من مبادئ النادى الأهلى ولا يمكن أفعل مثل فتحى وأفضل الأموال على عشقى للكيان الأحمر".
وخاض أحمد فتحى الشهير بـ"الجوكر" مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .
وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.
وبدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.
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