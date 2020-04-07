شكرا لقرائتكم خبر عن الحظر يعمل أكتر من كده.. حكيم "جنن" على لطفى وباسم على (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر على لطفى حارس مرمى النادى الأهلى وباسم على لاعب الأحمر المعار للجونة، فى تدشين الفيديوهات الساخرة على تطبيق "تيك توك" فى ظل توقف جميع الأنشطة الرياضية فى مصر والعالم بسبب فيرس كورونا، وفرض حظر التجوال خوفًا من تفشى الفيرس القاتل.

ونشر على لطفى مقطع فيديو جديد مع باسم على على التيك توك، خلال رقصهما بطريقة ساخرة على أغنية "الحب ندانى" للمطرب حكيم.

وكان مصدر مطلع داخل جهاز الكرة بالأهلي أكد أن ناديه أغلق ملف رحيل علي لطفي بشكل نهائي، خاصة بعد تأكد رحيل شريف إكرامي حارس الفريق الحالى بنهاية الموسم الجاري واقترابه من الانتقال لبيراميدز لمدة 3 سنوات.

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واستبعد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فكرة التعاقد مع حارس جديد رغم رحيل إكرامي، مؤكداً للجنة التخطيط أنه يملك الحارس الأساسي محمد الشناوى وسيكون بديله علي لطفي، على أن يتم تصعيد مصطفي شوبير كحارس ثالث في الفريق الأول بعد رحيل اكرامي.