الحظر يعمل أكتر من كده.. حكيم "جنن" على لطفى وباسم على (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر على لطفى حارس مرمى النادى الأهلى وباسم على لاعب الأحمر المعار للجونة، فى تدشين الفيديوهات الساخرة على تطبيق "تيك توك" فى ظل توقف جميع الأنشطة الرياضية فى مصر والعالم بسبب فيرس كورونا، وفرض حظر التجوال خوفًا من تفشى الفيرس القاتل.
ونشر على لطفى مقطع فيديو جديد مع باسم على على التيك توك، خلال رقصهما بطريقة ساخرة على أغنية "الحب ندانى" للمطرب حكيم.
وكان مصدر مطلع داخل جهاز الكرة بالأهلي أكد أن ناديه أغلق ملف رحيل علي لطفي بشكل نهائي، خاصة بعد تأكد رحيل شريف إكرامي حارس الفريق الحالى بنهاية الموسم الجاري واقترابه من الانتقال لبيراميدز لمدة 3 سنوات.
واستبعد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فكرة التعاقد مع حارس جديد رغم رحيل إكرامي، مؤكداً للجنة التخطيط أنه يملك الحارس الأساسي محمد الشناوى وسيكون بديله علي لطفي، على أن يتم تصعيد مصطفي شوبير كحارس ثالث في الفريق الأول بعد رحيل اكرامي.
فيما نشر على لطفى صوراً عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" يخوض تدريبات بدنية في منزله للحفاظ على لياقته خلال فترة تجميد النشاط الرياضي في العالم كله حالياً بسبب "جانحة" كورونا ويحرص لاعبي جميع الأندية تقريباً على خوض تدريبات منزلية من أجل الجفاظ على لياقتهم البدنية ويتابع الدجهاز الفني لكل فريق هذه التدريبات عبر أكثر من وسيلة إتصال ، وبات على لطفي الحارس الثاني في الاهلي خلف محمد الشناوي عقب رحيل شريف إكرامي عن الفريق بنهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.
كما إستقر مسئولو الأهلي على تمديد وتعديل عقود ثنائي الفريق أحمد الشيخ وعلي لطفي، خاصة وأنهما يحصلان في الوقت الحالي على أقل قيمة في العقود بالمقارنة بباقي زملائهم ،خاصة بعد تعديل عقود الثنائي أيمن أشرف ومحمد هاني مؤخراً، والذين كانوا يحصلا ايضاً على رواتب ضعيفة لا تتساوى مع حجم عطائهم للفريق.
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